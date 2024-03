Do mediów trafiło NOWE ZDJĘCIE Kate Middleton. Internauci twierdzą, że... to nie ona. Pokazali "DOWODY" (FOTO)

Jakiś czas temu media obiegła informacja, że księżna Kate została przyjęta do szpitala z powodu "planowanej operacji brzucha". Z opublikowanego wówczas przez Pałac Kensington oświadczenia wynikało, że sam zabieg zakończył się sukcesem, a sama Kate wróci do pełnienia obowiązków publicznych prawdopodobnie dopiero po Świętach Wielkanocnych.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Rafał Maserak odpowiada Agnieszce Kaczorowskiej! Pokazała jego zdjęcia z policją

Według medialnych doniesień tuż po powrocie ze szpitala, księżna Kate miała dołączyć do męża oraz ich trójki dzieci w podróży do posiadłości Sandringham w Norfolk. Mimo że brytyjska prasa oraz Pałac Kensington zgodnie stwierdzili, że małżonka Williama czuje się znakomicie, to jej fani nie ukrywali niepokoju. Całej sytuacji nie poprawiał też fakt, że Kate skutecznie ukrywała się przed fotoreporterami. Pojawiły się nawet niedorzecznie brzmiące plotki, że rodzinna królewska okłamuje poddanych, a księżna dochodzi do siebie po "brazylijskim liftingu pośladków". Niespodziewanie Kate została właśnie "przyłapana" na pierwszym zdjęciu od czasu operacji. Mimo tego sympatycy teorii spiskowych zwracają uwagę na pewien szczegół.

Młodsza siostra "udaje" księżną Kate?

W miniony poniedziałek fotoreporterzy uchwycili Kate podczas podróż samochodem w towarzystwie matki, Carol Middleton. To właśnie 69-latka prowadziła pojazd, który sfotografowano w pobliżu Zamku Windsor. Zdaje się, że stan zdrowia księżnej uległ poprawie, świadczy o tym chociażby fakt, że na twarzy Kate można dopatrzyć się nieśmiałego uśmiechu. Innego zdania są jednak niektórzy internauci, którzy wietrzą ogromny spisek.

Zdaniem internautów, fotoreporterzy nie sfotografowali Kate, a podszywającą się pod nią młodszą siostrę, Pippę Middleton. W sieci krąży niezliczona ilość postów oraz nagrań, w których internauci porównują twarz Kate, do wizerunku Pippy. Na jednym z "dowodów" wskazali nawet, że na najnowszym zdjęciu ukochanej księcia - próżno doszukiwać się charakterystycznego pieprzyka. Według nich jest to oczywiste, że Pałac Buckingham postanowił wykorzystać 40-latkę, aby ukrócić plotki o niepojawiającej się publicznie Middleton. Co się dzieje w takim wypadku z Kate? Oczywiście ogromną popularnością cieszy się teoria , że księżna faktycznie odchorowuje brazylijski lifting pośladków. Nie brakuje też osób na platformie X twierdzących, że Kate nie doszła jeszcze do siebie po tajemniczej operacji. Sporą sławę zyskał nawet hasztag #whereiskatemiddleton.

Przecież na tym zdjęciu jest Pippa, a nie Kate!; To nie jest Kate, tylko jej siostra, Kate ma inny nos; Trzeba być ślepym, żeby myśleć, że to Kate; Tak na serio, to co się dzieje z księżną Walii?; Nie zdziwiłabym się, gdyby coś jej się stało; Trochę dziwna jest ta cała sprawa ze zniknięciem Kate - czytamy w sieci komentarze.

Myślicie, że pałac Buckingham faktycznie coś ukrywa w sprawie Kate?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.