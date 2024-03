Kim Kardashian eksponuje zabójczą sylwetkę w prześwitującej sukni Balenciagi na Paryskim Tygodniu Mody (ZDJĘCIA)

Od 26 lutego do 5 marca 2024 roku w stolicy Francji odbywa się Paryski Tydzień Mody . Podczas wydarzenia światowej sławy domy mają okazję zaprezentować swoje kolekcje na jesień-zimę 2024-2025. Jednymi z najbardziej wyczekiwanych pokazów były m.in. te należące do Givenchy oraz Balenciagi.

Swoją obecnością na Paryskim Tygodniu Mody zaszczyciła Kim Kardashian , która postanowiła wywołać "mały skandal" . Gwiazda przybyła na pokaz domu mody Balenciaga w kreacji, z której zwisała wielka biała metka. Jak się później okazało, był to zamierzony element kampanii promującej najnowszą kolekcję.

Fotoreporterzy "przyłapali" Kardashian, gdy ta wychodziła już z pokazu i szła przez podziemny parking do samochodu. Tego dnia była żona Kanye Westa zadała szyku w czarnej, koronkowej, prześwitującej sukni z trenem i wycięciem na plecach. Kreacja Balenciagi miała przydługie rękawy i była idealnie dopasowana do sylwetki Kim, eksponując jej talię oraz biust. 43-latka zrezygnowała z dodatków i ograniczyła się do klasycznych czarnych szpilek.