Do sieci trafił filmik z DZIKIEJ imprezy premier Finlandii. Sonna Marin broni się: "OSOBIŚCIE nie brałam NARKOTYKÓW"

Kazdy kraj ma swojego nergala, ktory demaskuje przyjaciol 🤣🤣🤣 a swoja droga to doprawdy hipokryzja na maxa. Przeciez chyba jasne jest, ze na imprezach dorosli ludzie stosuja uzywki. Ja nigdy w zyciu nie bralam narkotykow pod zadna postacia, nawet mary, ale skoro inni, dorosli ludzie rujnuja swoje zdrowie w ten sposob to co mi do tego? To samo moznaby mowic o palaczach czy pijacych. Ja na przyklad od 3lat w ogole nie pije (nigdy zreszta mnie nie ciagnelo do alko) i jestem fit, ale bywam na suto zakrapianych imprezach. Co za problem, ze premierka imprezuje? Jesli faktycznie bierze drugi to slabo by ktos taki rzadzil panstwem ale jesli jest czysta to co za problem?