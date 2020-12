Organizator gejowskich orgii w Brukseli twierdzi, że gościło na nich CZTERECH POLITYKÓW z PiSu

kekee 2 godz. temu zgłoś do moderacji 518 304 Odpowiedz

Polska i Węgry to dwa najbardziej homofobiczne kraje w Uni Europejskiej,. Pamiętajcie dziewczyny jak facet ''gardzi'' homoseksualistami, za bardzo się nimi interesuje, chodzi na jakieś marsze anty LGBT to znaczy, że sam wypiera swoją orientacje seksualna. Normalnego heteroseksualnego faceta zwyczajnie nie obchodzi co dwóch obcych facetów robi sobie w łóżku. Nawet o tym nie myśli. Krzyczą tylko Ci którzy najbardziej chcą to z siebie wyprzeć zamiast to w końcu zaakceptować.