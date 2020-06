Przemysław Czarnek z PiS obrzydliwie o społeczności LGBT: "Ci ludzie nie są równi NORMALNYM"

zazenowany 11 min. temu zgłoś do moderacji 15 3 Odpowiedz

Powiem Wam szczerze, nigdy, ale to przenigdy nie byłem tak zażenowany jak teraz z powodu co się teraz dzieje w wykonaniu partii PiS o LGBT. To jest nienormalne, mamy pandemię i znajduje się temat zastępczy tak aby odwrócić uwagę wyborców od defraudacji pieniędzy na respiratory, maseczki itp. W ogóle zobaczcie, że sam Duda bierze w tym udział (głowa państwa ubiegająca się o reelekcję!!!) i sam szczuje jednych Polaków na drugich. To jest nie do pomyślenia. W normalnym państwie taki kandydat zostałby natychmiastowo skreślony. Ale to nie w tym ciemnogrodzie. Jak się nie ma niczego do zaoferowania to właśnie idzie się w scenariusz strachu, podziałów.