Do sieci wyciekło zdjęcie Khloe Kardashian BEZ RETUSZU! "Zostało opublikowane bez jej zgody"

Instagramowi influencerzy wmawiają fanom, jak ważna jest samoakceptacja, a jednocześnie retuszują swoje zdjęcia do granic możliwości. Jedną z celebrytek, której praktycznie nigdy nie można zobaczyć w "naturalnej" odsłonie, jest Khloe Kardashian .

Khloe retuszuje swoje zdjęcia do tego stopnia, że na niektórych trudno ją rozpoznać.

W miniony weekend do sieci wyciekło zdjęcie, na którym Khloe Kardashian wygląda zupełnie inaczej niż na tych z Instagrama. Fotografia natychmiast rozprzestrzeniła się po rozmaitych forach i portalach. Widać na niej Khloe ubraną w mikroskopijne bikini w panterkę.

Zdjęcie zostało zrobione podczas prywatnego spotkania rodzinnego i omyłkowo opublikowane w mediach społecznościowych przez asystenta, który nie miał na to zgody. Khloe wygląda pięknie, ale właściciel praw autorskich ma prawo żądać usunięcia zdjęcia, które nie jest przeznaczone do publikacji - mówi na łamach Page Six Tracy Romulus, dyrektor ds. marketingu KKW.