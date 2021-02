Kendall Jenner oskarżona o retuszowanie zdjęć! "TO NIE SĄ PRAWDZIWE PROPORCJE CIAŁA!" (FOTO)

wwo 21 min. temu zgłoś do moderacji 15 3 Odpowiedz

Robienie z siebie kukły i tandetnego obiektu seksualnego... Kobiecie, która zna swoją wartość uwłaczałoby coś takiego, pozowanie w gaciach i pozycji w stylu "przeleć mnie", "zrób sobie dobrze do mojego zdjęcia"... To takie prymitywne schlebianie gustom panów bo przecież nie cykają i nie retuszują tych fotek dla innych kobiet. Uwłaczałaby mi świadomość, ze jakiś nieznany mi koleś gdzieś na świecie powie do kolegi "pa jaka dupa! ale bym ją r...chał!". To nie jest żaden komplement a jeśli w twoich uszach jest to coś nie tak z twoja samooceną.. Kobiety (w tym takie, które mają wszystko) naprawdę nie muszą tego robić a robią...