Twarz Khloe Kardashian wciąż ewoluuje. Fani: "Powinnaś naprawić to, co masz w środku, a nie NA ZEWNĄTRZ"

Przedstawicielki klanu Kardashianów pojawiają się w mediach głównie w kontekście skandali lub romansów. Każda z nich dwoi się i troi, żeby utrzymać zainteresowanie mediów, co od wielu lat im się udaje. Ostatnio na świeczniku znalazł się temat konfliktu między Kim i Kanye , który co jakiś czas wraca jak bumerang.

Dużo dzieje się również między samymi celebrytkami. Pojawił się nowy zgrzyt na linii Kim-Kourtney, ponieważ ta druga nie ma już ochoty pojawiać się w rodzinnym reality show Keeping Up with the Kardashians. Siostry zapałały do siebie tak dużą niechęcią, że skończyło się na rękoczynach...