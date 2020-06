Kim Kardashian WYPROWADZI SIĘ od Kanye?! "Sytuacja między nimi jest NIECIEKAWA"

Gdy przed ośmioma laty Kanye West związał się ze znaną z domowego porno Kim Kardashian, ambitny raper wyznaczył sobie za cel totalną zmianę wizerunku gwiazdki. Jak powiedział, tak zrobił: muzyk transformował styl Kimmy z tandetnego na "modny i awangardowy", a urzeczona "geniuszem" Westa celebrytka pozwalała traktować się niczym lalkę, z zachwytem obserwując, jak jej pozycja przybiera na sile. Kanye wielokrotnie podkreślał, że Kardashianka jest jego muzą i zamierza zrobić z niej "współczesną Marylin Monroe", co ewidentnie było celebrytce na rękę, dlatego też córka Kris siedziała cicho i przez wiele lat znosiła dziwactwa oraz egocentryzm męża. Niestety (a może i stety) wszystko wskazuje na to, że nawet Kim w końcu straciła cierpliwość do ekscentrycznego gwiazdora...