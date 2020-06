Kim Kardashian i Kanye West NIE WIDUJĄ SIĘ? "Starają się nie wchodzić sobie w drogę"

Związek Kim Kardashian z Kanye Westem od samego początku budzi wiele emocji. Raper wielokrotnie opowiadał o tym, że był zauroczony celebrytką jeszcze zanim się poznali i przez wiele lat walczył o jej względy. Ona z kolei miała opinię karierowiczki, której najbardziej zależy na pięciu się po szczeblach kariery . Kluczem do świata pierwszoligowych gwiazd okazał się właśnie związek z kontrowersyjnym raperem cieszącym się niegdyś sympatią i szacunkiem wszystkich znajomych z show biznesu.

Nie jest tajemnicą, że jakiś czas temu West przeszedł załamanie nerwowe i musiał zrobić sobie przerwę od show biznesu , by zadbać o zdrowie psychiczne. Po serii kontrowersyjnych wypowiedzi, przez które stracił wielu fanów, zdecydował się na leczenie w specjalistycznym ośrodku. Już wtedy spekulowano, że jest to początek końca jego związku z Kim , ale celebrytka wytrwale znosiła jego ekscesy oraz późniejsze leczenie.

Co jakiś czas jednak jak bumerang wraca temat kryzysu w ich związku. Tym razem zagraniczne media donoszą, że kwarantanna przyczyniła się do znacznego osłabienia ich więzi. Małżeństwo wisi ponoć na włosku, lecz ani Kim, ani Kanye nie kwapią się do jego ratowania... Partnerzy podobno mieszkają na dwóch odległych końcach posiadłości i prawie się nie widują.