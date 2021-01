Kylie Jenner BEZ RETUSZU! Przypomina siebie z Instagrama? (ZDJĘCIA)

Trioda 22 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Przysięgam, że nie rozumiem czemu nią, i jej siostrami zresztą też, tak się ludzie podniecają... One nic nadzwyczajnego nie robią, wyglądają ok ale bez szału, zresztą 80% to wyniki operacji. Bez tych makijażów i obróbek zdjęć to już naprawdę przeciętne dziewczyny. Tzw jak każda inna z sąsiedztwa. Śmieszne to jest..