Kylie Jenner wcale NIE JEST MILIARDERKĄ? "Prawdopodobnie podała fałszywe dane na temat swojej firmy"

Rodzina Kardashianów to najlepszy przykład na to, że w dzisiejszych czasach nie trzeba posiadać żadnych talentów, by zrobić wielką karierę i zbić fortunę. Wprawdzie "znani z bycia znanym" byli obecni w show biznesie na długo przed narodzinami Kourtney, Kim czy Khloe, ale to dopiero siostry Kardashian-Jenner uczyniły z tej "profesji" prawdziwą maszynkę do zarabiania pieniędzy.

Choć początkowo to Kim Kardashian była najpopularniejszą z sióstr, dość szybko po piętach zaczęła dreptać jej najmłodsza z rodziny Kylie Jenner. 22-letnia dzisiaj mama małej Stormi nie tylko przeszła spektakularną metamorfozę, ale w dodatku szybko przekuła zainteresowanie swoim wyglądem w biznes, tworząc imperium kosmetyczne oparte na szminkach i błyszczykach.

Ukoronowaniem błyskawicznej kariery Kylie była okładka amerykańskiego wydania magazynu Forbes, na którą celebrytka trafiła w lipcu 2018 roku. To wtedy prestiżowe pismo ogłosiło Jenner najmłodszą miliarderką, która sama dorobiła się swojej fortuny.

Okładka z Kylie wywołała ogromne emocje, głównie negatywne. Wielu zarzucało "miliarderce" przekupienie redakcji, a inni uznali za kpinę sugerowanie, że Jenner dorobiła się swojej fortuny własną ciężką pracą.

Wygląda na to, że nawet Forbes ostatecznie uznał, że okrzyknięcie 22-latki miliarderką nie było najrozsądniejszą decyzją. Jak donosi bowiem Daily Mail, redaktorzy magazynu postanowili zrewidować swoje ustalenia na temat majątku Jenner i ostatecznie uznali, że... na jej koncie jednak nie ma dziewięciu zer.

Kylie jest uwikłana w sieć kłamstw i niedomówień - czytamy w Forbesie. Otrzymaliśmy od niej niepełne dane, a także podejrzane informacje o sprzedaży i kwotach podatku. Biorąc pod uwagę te informacje, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że Jenner rzeczywiście jest miliarderką.

Redakcja magazynu uważa, że nawet po doliczeniu do majątku młodszej siostry Kendall Jenner pieniędzy ze sprzedaży 51% akcji firmy Kylie Cosmetics, jej majątek nie przekroczy 900 milionów dolarów.

Sama Kylie nie czekała długo, by odnieść się do rewelacji magazynu:

To pierwsze, co zobaczyłam dzisiaj po przebudzeniu. Myślałam, że to magazyn o pewnej reputacji - zdziwiła się Jenner. Tymczasem to, co widzę, to tylko nieprawidłowe rozliczenia i niepoparte niczym podejrzenia.

"Otarła się nawet o tworzenie podejrzanych rozliczeń podatkowych, które prawdopodobnie są fałszywe" - to wasze dowody? - kontynuowała poirytowana Kylie. Tylko więc MYŚLICIE, że są fałszywe? To wszystko? Co ja w ogóle czytam!

Po chwili celebrytka zreflektowała się jednak i uznała, że nie powinna dalej komentować rewelacji Forbesa:

Mam niesamowite szczęście i przywileje. Mam wspaniałą córkę i odnoszące sukcesy biznesy, radzę sobie doskonale - napisała na Twitterze Kylie. Mogę teraz wymienić przynajmniej 100 ważniejszych rzeczy, którymi warto się zająć, niż obsesja na punkcie tego, ile mam pieniędzy na koncie.