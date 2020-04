"Najmłodsza miliarderka" Kylie Jenner kupiła posiadłość za ponad 36 milionów dolarów! (FOTO)

lkkk 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

cos sie musi zmienic, w dobie pandemii wirusa gdzie okazuje sie ze to naukowcy, badacze i medycy to najwazniejsze osoby na swiecie a nie lansira, celebrytka, zakupocholiczka. To tacy ludzie jak my ją wylansowalismy, wchdozac na jej profile, kupujac to co pokazuje. To jest nasz wytwor okropnych czasow. to sie musi zmienic.