Travis Scott kupił Stormi pod choinkę BAJKOWĄ KAROCĘ (ZDJĘCIA)

Jeszcze kilka lat temu nikt nie uwierzyłby w to, że niepozornej (i znacznie różniącej się od reszty rodzeństwa) Kylie Jenner wyrośnie najbardziej medialna z Kardashianek, prześcigając popularnością samą Kim . Dziś najmłodsza z celebryckiego rodu może pochwalić się gigantyczną fortuną i aparycją, która "inspiruje" do poddania się operacjom plastycznym miliony kobiet na całym świecie. Oprócz inwestowania w kolejne zabiegi medycyny estetycznej, domy i samochody, celebrytka uwielbia wydawać "ciężko zarobione" pieniądze na swoją córeczkę, rozpieszczając ją do granic możliwości.

Okazuje się, że z czasem nachalne obnoszenie się ze swoim majątkiem przestało imponować nawet najbardziej zatwardziałym fanom rodzinnego show Keeping up with the Kardashians. Celebrytka stanęła w ogniu krytyki po tym, jak na jej Instagramie pojawiły się nagrania jej 2-letniej córki Stormi z wielkim, diamentowym pierścionkiem na malutkim palcu. Doszło do tego, że nawet jej siostry, które same nie należą do oszczędnych, zarzuciły 23-latce zakupoholizm.