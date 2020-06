Kylie Jenner jest zakupoholiczką? Tylko w zeszłym roku wydała 130 MILIONÓW dolarów... "Jej siostry są przerażone"

Kylie Jenner to doskonały przykład tego, że patent na budowanie kariery na "byciu znanym z bycia znanym" wciąż się sprawdza. Najmłodszej z sióstr Kardashian-Jenner udało się dorobić setek milionów dolarów na własnej marce kosmetyków i chwaleniu się bajkowym życiem na Instagramie, przez co zdołała nawet zdobyć tytuł najmłodszej miliarderki na świecie. Przynajmniej do czasu.