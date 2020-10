Rozgoryczona Sylwia Madeńska oznajmia: "Moje serce jest na chwilę obecną ZAMKNIĘTE"

"Taniec z gwiazdami": byli parą w życiu i na parkiecie

W niedzielę Sylwia, której przygoda z tanecznym formatem dobiegła końca, postanowiła zabrać głos i zdradzić, co teraz zamierza. Okazuje się, że chce połączyć rozkręcającą się działalność na instagramowym profilu z tym, co robiła wcześniej.

Pytacie, co będę robić dalej. Wracam na social media i ruszam w Polskę z warsztatami tanecznymi Latino & Sexy Dance, po których będziecie mogły poczuć się sexy i odkryć w sobie kobiecość - zwraca się zachęcająco do swoich obserwatorek przedsiębiorcza singielka, by następnie odnieść się do zakończonej niedawno relacji: