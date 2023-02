Dojrzały Adam Zdrójkowski wraca do rozstania z Wiktorią Gąsiewską: "Nikomu tego nie polecam..."

Pod koniec października do sieci trafiły niepokojące zdjęcia zza kulis "Tańca z Gwiazdami", na których mogliśmy oglądać, jak Wiktoria Gąsiewska obściskuje się z Jakubem Lipowskim. Wkrótce okazało się, że młoda celebrytka nie jest już z zapoznanym przed laty na planie "Rodzinki.pl" Adamem Zdrójkowskim.

Adam Zdrójkowski zabiera głos na temat prania brudów po rozstaniu

Ekspartnerom, odróżnieniu od większości starszych koleżanek i kolegów z branży, po rozstaniu udało się nie prać publicznie brudów i nie psioczyć na siebie nawzajem, ograniczając się do stosunkowo kulturalnych wypowiedzi. W najnowszym wywiadzie udzielonym serwisowi "Co za tydzień" Zdrójkowski odniósł się do tego, jak według niego ważne jest w tego typu sytuacjach dojrzałe podejście: