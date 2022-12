Wiktoria Gąsiewska pozuje z nowym chłopakiem. Fan: "Ten z "rodzinki.pl" bardziej do ciebie pasował". Odpowiedziała

Od kilku miesięcy plotkowano, że serce Wiktorii Gąsiewskiej jest już zajęte. Mimo że na początku łączono ją z Wojciechem Golą, to wkrótce okazało się, że jej nowym obiektem westchnień jest Jasper Sołtysiewicz. Aktorka niechętnie jednak opowiadała o swoim życiu prywatnym, twierdząc nawet, że jest singielką. Pierwsze doniesienia o tym, że może ją łączyć coś więcej z kolegą z serialu "Barwy szczęścia" pojawiły się już w sierpniu. Wówczas to odgrywana przez nich para przeżywała płomienny romans.

Tak pomyślałam, że jest to fajna gala, na którą mogłabym zabrać osobę, która nie dość, że wywołuje uśmiech na mojej twarzy, to jeszcze pomoże mi z sukienką - mówiła w rozmowie z Pomponikiem.

Wiktoria i Jasper znają się od lat. Już w 2016 roku brat Gąsiewskiej publikował wspólne zdjęcie z Sołtysiewiczem. Na Instagramie zakochanych również można znaleźć ich zdjęcia z przeszłości, kiedy to byli jeszcze znajomymi z planu. Celebrytka w rozmowie z serwisem wyjaśniła, kiedy ich znajomość przerodziła się w coś więcej.

Chyba ciężko jest mi nawet odpowiedzieć na to pytanie. To się stało bardzo naturalnie. Spędzaliśmy ze sobą dużo czasu, najpierw na planie, później poza planem spotykaliśmy się jako znajomi i tak to wszystko się ułożyło, że dobrze nam razem - opowiadała.