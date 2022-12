Wiktoria Gąsiewska PIERWSZY RAZ mówi o nowym związku

Chyba ciężko jest mi nawet odpowiedzieć na to pytanie. To się stało bardzo naturalnie . Spędzaliśmy ze sobą dużo czasu , najpierw na planie, później poza planem spotykaliśmy się jako znajomi i tak to wszystko się ułożyło, że dobrze nam razem .

Spokój. Spokój ducha, to jest coś, czego mi brakowało przez długo długo, a teraz jak to mam, to wiem, że jednak to jest bardzo ważne. [...] Jeszcze rok temu, miałam bardzo zaciśnięty żołądek i praktycznie nie mogłam spać. Spałam po 2-3 godziny i to był cały czas przerywany sen niedający wypoczynku. Przez to czułam się źle sama ze swoim "ja" i w swoim ciele, bo też bardzo dużo schudłam i wszystkie ubrania na mnie wisiały. Nie podobało mi się to, co widziałam w lustrze i bardzo mi samoocena przez to spadła. Teraz od jakiegoś czasu wszystko się normuje.