Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska pozują na jednej premierze. Przyszła też domniemana sympatia aktora... (ZDJĘCIA)

Życie uczuciowe Adama Zdrójkowskiego od jakiegoś czasu jest obiektem zainteresowania rodzimych mediów. Od czasu rozstania z Wiktorią Gąsiewską 22-latek przynajmniej oficjalnie wciąż pozostaje singlem, w ostatnich miesiącach kilkakrotnie łączono go z nowymi wybrankami. Pod koniec października paparazzi przyłapali aktora na imprezie z okazji zakończenia nagrań "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", podczas której bawił się w towarzystwie 19-letniej aktorki Justyny Zielskiej. W sierpniu Zdrójkowskiego widziano zaś na randce z 16-letnią Vanessą Rojewską.

W piątkowy wieczór Adam Zdrójkowski zafundował sobie wyjście na salony. Tego dnia w Warszawie odbyła się premiera świątecznej komedii romantycznej w reżyserii Patricka Yoki, "Święta inaczej". 22-letni aktor zagrał jedną z głównych ról w produkcji, nic więc dziwnego, że postanowił pojawić się na premierowym pokazie filmu. Co ciekawe, na ściance pozowała również jedna z jego domniemanych sympatii.

Adam Zdrójkowski na premierze komedii "Święta inaczej"

Wybierając się na premierę świątecznej komedii romantycznej, Zdrójkowski nie zapomniał o odpowiednio eleganckiej stylizacji. Aktor do zdjęć fotoreporterów pozował w beżowym garniturze w kratę, pod który założył nonszalancko rozpiętą pod szyją śnieżnobiałą koszulę. Żeby stylizacja nabrała nieco więcej luzu, 22-latek uzupełnił ją wygodnymi trampkami.

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska pozują na jednej premierze. Na evencie pojawiła się domniemana sympatia aktora

Choć Rojewska aktualnie związana jest z branżą modelingową, nie ukrywa, że marzy o karierze aktorskiej. 16-latka ma już na koncie kilka mniejszych ról. Aspirująca aktorka zagrała również w świątecznej komedii Patricka Yoki i właśnie dlatego pojawiła się na piątkowej premierze produkcji. Znajoma Adama Zdrójkowskiego ochoczo pozowała do zdjęć na ściance w dopasowanej białej kreacji z prześwitującymi elementami, przy okazji pozdrawiając paparazzi promiennym uśmiechem.

Co ciekawe, oprócz domniemanej sympatii Zdrójkowskiego na premierze "Święta inaczej" pojawiła się także... jego była ukochana. Wiktoria Gąsiewska, która również miała okazję wystąpić w świątecznej produkcji, bez wątpienia zadbała o to, by wszystkie spojrzenia zwrócone były w jej kierunku. Aktorka na ściance pozowała w efektowną czarną suknię z odkrytymi ramionami, zdobionym gorsetem podkreślającym talię oraz odważnym rozcięciem u dołu. Kreację celebrytka uzupełniła długimi rękawiczkami oraz sandałkami na obcasie.