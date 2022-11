Rozbawiona Wiktoria Gąsiewska opuszcza knajpę z nowym ukochanym i... kolorowym trunkiem (ZDJĘCIA)

Można odnieść wrażenie, że zakochiwanie się w ekranowych partnerach to w przypadku Gąsiewskiej standard. Kolejnym wybrankiem gwiazdki okazał się aktor Jasper Sołtysiewicz . I choć oficjalnie aktorzy nie potwierdzili jeszcze swojego związku, to trudno mieć w tej kwestii jakieś wątpliwości.

Para coraz śmielej pokazuje się też na mieście. W niedzielę Wiktoria i Jasper wybrali się z grupą znajomych do modnej knajpy w stołecznej Hali Koszyki. Czatujący przez wejściem do lokalu paparazzi uwiecznili moment, jak wyraźnie rozbawiona celebrytka wychodzi z restauracji z drinkiem w ręce i przyjmuje kożuch od szarmanckiego Sołtysiewicza, który chciał uchronić lubą przed dojmującym chłodem. Jak na prawdziwego dżentelmena przystało, Jasper odprowadził Wiktorię do czekającej przed wejściem taksówki i czule się z nią pożegnał. "Uchachana" celebrytka wsiadła z wyniesionym z knajpy drinkiem do auta i odjechała.