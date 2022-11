Festiwal niezręczności Adama Zdrójkowskiego i Wiktorii Gąsiewskiej. Pozowali razem na ściance, ale nawet na siebie NIE SPOJRZELI... (ZDJĘCIA)

W czwartek odbyła się premiera filmu "Święta inaczej", czyli kolejnej komedii romantycznej, której twórcy mają nadzieję przyciągnąć tłumy do kin. Trzeba przyznać, że ścianka na wydarzeniu cieszyła się sporą frekwencją, bo pojawili się na niej m.in. Agnieszka Dygant, Andrzej Piaseczny czy odmieniona koleżanka Kacperka z "Rodzinki.pl" .

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska na jednej ściance

Na miejscu stawili się też Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski , którzy kilka miesięcy temu oficjalnie ogłosili rozstanie. Obecność aktora na wydarzeniu nie powinna dziwić, bo zagrał w filmie jedną z głównych ról. Co ciekawe, na ściankę załapała się też 16-letnia Vanessa Rojewska , z którą Zdrójkowski jeszcze w sierpniu był widziany podczas wspólnego wyjścia.

Choć z początku wydawało się, że byli partnerzy nie pojawili się na wspólnie na ściance i jedynie pozowali do indywidualnych zdjęć, to podczas wydarzenia zdecydowano się także na ujęcie grupowe. Wtedy też Zdrójkowski i Gąsiewska zapozowali razem z pozostałymi gośćmi i to stojąc tuż obok siebie.