Wiktoria Gąsiewska coraz śmielej pokazuje NOWEGO UKOCHANEGO! (ZDJĘCIA)

Może ktoś mi powie co mam zrobić..Jestem grubo po 30-tce od 6 lat z przerwami spotykam się z facetem. Mówię ze jeśli nie zobaczę pierścionka i to w najbliższym czasie to koniec, a on ze mamy problemy i powinnismy je najpierw naprawić i dobrze wszystko zaplanować. Nie spotykamy się zbyt często, głównie przez niego i dochodzi do konfliktów. Dużo razy próbowałam to kończyć ale on zawsze wraca a ponad to mam do niego uczucia. Czy jest dobrym pomysłem zeby dać mu ultimatum bo już nie wiem co z tym robić?