Kim jest 25-letni aktor, z którym flirtowała Wiktoria Gąsiewska? "Przyłapano" ich RAZEM, gdy była jeszcze w związku z Adamem Zdrójkowskim (ZDJĘCIA)

Co ciekawe, niedawno Wiktorię łączono z Wojtkiem Golą, włodarzem Fame MMA i byłym imprezowiczem z "Warsaw Shore". Internet zalała fala spekulacji po tym, jak celebryta udostępnił na swoim Instagramie bukiet czerwonych róż i oznaczył Gąsiewską. Wiktoria sama dolewała oliwy do ognia, podgrzewając atmosferę wokół domniemanego romasnu, bo na jej profilu także pojawiło się zdjęcie kwiatków z oznaczeniem Wojtka.

23-latka zdementowała jednak wszelkie pogłoski o rzekomym romansie, podkreślając w wywiadach, że jest singielką i nie zanosi się na to, by coś w tej kwestii miało się zmienić. Nie trzeba było jednak długo czekać, by na nowo rozgorzały plotki nowym obiekcie westchnień celebrytki. Tym razem na tapet został wzięty jej kolega z serialu "Barw Szczęścia" - Jasper Sołtysiewicz. Już w sierpniu w mediach plotkowano, że para przeżywa płomienny romans nie tylko na szklanym ekranie, ale i w życiu prywatnym.