"Dolarsowa babuszka" Caroline Derpienski przemierza plażę w stroju kąpielowym i z torebką za KILKASET TYSIĘCY na podorędziu. Klasa? (FOTO)

Aga 10 min. temu

Naprawdę musi wam sporo bulić że tak dużo energii przykładanie do tego, by pisać o nikim, co słynie z niczego. Jak nie o patusach to o ludziach znikąd. Zwolniliście tych bystrzejszych czy sami odeszli i oracie teraz byle kim? Jakość tekstów, język, składnia, stylistyka - wszystko leci na łeb i szyje.