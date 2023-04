Dom Szczeny z "Chłopaków do wzięcia" został WYBURZONY?! Do sieci trafiło zaskakujące nagranie (FOTO)

Ryszard "Szczena" Dąbrowski zyskał krótkotrwałą sławę dzięki udziałowi w programie "Chłopaki do wzięcia", a fragment programu, w którym kradnie rower własnej matki, stał się hitem sieci. Drugą falę popularności przyniosły mu rzeczy mniej przyjemne, takie jak rozliczne konflikty z prawem, oszustwa kredytowe czy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Aktualnie ma przebywać w więzieniu.

Dom Szczeny z "Chłopaków do wzięcia" popadał w ruinę. Teraz podobno... zniknął

W marcu informowaliśmy o krążącym po TikToku nagraniu, na którym internauta uwiecznił to, jak teraz wygląda dom "chłopaka do wzięcia". Filmik cieszył się ogromną popularnością, jednak to, co zobaczyli internauci, nie napawało optymizmem. Budynek popadał bowiem w ruinę, a wnętrze było wyraźnie zaniedbane i zagracone. Zachodziło więc podejrzenie, że prawdopodobnie nikt tam teraz nie mieszka.

To, jak teraz wygląda dom w Koźniewie, który mogliśmy niegdyś zobaczyć w programie Polsatu, wywołał dość emocjonalne reakcje internautów. Wielu z nich pytało też o to, gdzie się podziewa matka Szczeny, pani Teresa. Co ciekawe, fanom "Chłopaków do wzięcia" udało się podobno odnaleźć kobietę, która rzekomo przebywa teraz w domu pomocy społecznej po przebytym udarze.

Wygląda jednak na to, że to nie koniec niespodzianek. Kolejny internauta twierdzi teraz, że dom Szczeny nagle... zniknął. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widzimy, że w miejscu budynku widać teraz tylko ślady po przejeździe ciężkich sprzętów i szczątki. Nieopodal nadal można jednak znaleźć studnię i pompę, które mogą kojarzyć fani formatu. Czy zatem rodzinny dom "chłopaka do wzięcia" został wyburzony? Takie podejrzenie mają internauci.

