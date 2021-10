"Szczena" z "Chłopaków do wzięcia" zatrzymany za POBICIE PARTNERKI I DZIECKA!

"Chłopaki do wzięcia" to hitowy program Polsatu, w którym mieszkający na wsi, prowadzący zazwyczaj proste życie mężczyźni na oczach widzów szukają drugiej połówki. Niestety, jak to z tego typu formatami bywa, rzadko któremu udaje się znaleźć prawdziwą miłość. Zamiast tego uczestnicy pojawiają się w mediach przy okazji problemów z alkoholem i prawem.