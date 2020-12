Dominic D'Angelica POWRACA w przebraniu Świętego Mikołaja: "Jest coś, o czym muszę wam powiedzieć"

Heidi 1 godz. temu zgłoś do moderacji 351 254 Odpowiedz

Większości osób tak naprawdę zbytnio nie oburza jego przeszłość, bo po pierwsze dzieckiem już nie była, bo miała 15 lat (on tylko 6 lat więcej), a poza tym to nawet nie był typowy gwałt. Owszem wykorzystał jej stan upojenia alkoholowego, ale to co zrobił nie można nazwać gwałtem (nie licząc prawa USA, bo to jednak było poniżej ich wieku zgody). Warto dodać że na sali sądowej prawie wszyscy byli po jego stronie, a mało kto bronił tamtej pokrzywdzonej. Gdyby Dominik był taki zły jak go teraz przedstawiają media, to większość osób nie byłaby po jego stronie podczas procesu. Natomiast tak zwana "trauma" tej "ofiary" wynika z jej słabego umysłu i małej społeczności z której pochodzi, a nie z tego co zrobił Dominik. Ona już wtedy miała problemy ze sobą i prawdopodobnie ma do tej pory, skoro jej matka ciągle się na nim mści.