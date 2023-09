Dominik Abus z "Gogglebox" obłapia nagi biust żony podczas sesji w basenie. Romantycznie? (FOTO)

Nieee 16 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Kiedys ogladalam googlebox, tak jako lekki program. Pewnego dnia pewna osoba mnie oswiecila, praktycznie wszyscy uczestnicy tego programu to mentalna patologia. I szczerze wstyd mi troche, ze tego wczesniej nie przyjelam do siebie mimo ze to bylo oczywiste. 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ po co ja pozwolilam sobie na marnowanie czasu takimi prostackimi beltami 🤣🤣