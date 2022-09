Tak wygląda ŻONA Dominika Abusa z "Gogglebox"! Internauci wysyłają ją do "Top Model" i widzą podobieństwo do pewnej celebrytki (FOTO)

Dominik Abus pokazał żonę

Iga Muszakowska co prawda debiut na profilu Dominika ma już dawno za sobą, jednak dotąd nie pojawiła się w programie, który dał sławę jej ukochanemu. Z tego powodu wielu internautów jest ciekawych, jak wygląda jego żona, która również funkcjonuje w mediach społecznościowych i zbiera w sieci wiele komplementów.

Tak wygląda żona Dominika Abusa z "Gogglebox"

Para kilka dni temu pochwaliła się nowym zdjęciem, pod którym jak zwykle pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. Nawiązują one oczywiście do wyglądu żony Dominika, a sam zainteresowany wytrwale zostawiał serduszka przy ich wpisach. Co ciekawe, niektórzy widzieliby Igę w innym popularnym formacie.