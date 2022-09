Sylwia Bomba chwali się, ile zarobiła w ubiegłym roku. Kwota robi wrażenie...

Alina 12 min. temu zgłoś do moderacji 19 0 Odpowiedz

Pamietam jak w moim gimnazjum nauczycielka pouczała jedna dziewczynę, ze ma nie zajmować się paznokciami na lekcji, bo "z tego chleba nie będziesz miała". Dziewczyna była niezbyt inteligentna faktycznie, ledwo zdawała. Interesował ja tylko wygląd, ciuchy, bycie popularna. Zawsze słyszałam, ze ona nic nie osiągnie jak tak będzie się zachowywać, a te pracowite dziewczyny osiągną. I wiecie co? Dziś myślę, ze to jest jedna wielka bzdura. Dziś można się uczyć i być pracowitym, ale zarabiać grosze. A można malować pazury w szkole i być milionerem. Nie ma co tak dzieci pouczać, ze tylko nauka i nauka. Nie wiem jak skończyła ta konkretna dziewczyna, nie pamietam jej nazwiska, ale obserwuje mnóstwo takich "influancerek" w sieci i jakoś źle im nie jest. A najwieksza kujonka z mojego liceum, co zawsze miała same 5 i 6, jest referentem w urzędzie miejskim, zarabia grosze.