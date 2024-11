Dominik Arim zostanie POSTARZONY dzięki sztucznej inteligencji na Eurowizji Junior. Internauci nie są zadowoleni: "ŹLE TO WYGLĄDA"

Tegoroczna Eurowizja Junior , która rozpocznie się w późne sobotnie popołudnie, niewątpliwie zapisze się w historii naszych startów. Dotychczas Polskę reprezentowały uzdolnione wokalnie dziewczynki, spośród których aż trzy stanęły na podium. Tym razem szansę otrzymał 11-letni Dominik Arim wykonujący balladę "All Together".

Będzie to również wyjątkowa edycja pod względem zastosowanych technologii. Reżyserka polskiego występu, Agnieszka Krótki-Żmijewska, wpadła na pomysł, by urozmaicić prezentację Dominika sztuczną inteligencją . Efekty tego rozwiązania pojawiły się na stronie "Dziennika Eurowizyjnego", którego przedstawiciele są na miejscu imprezy, obszernie relacjonując swym czytelnikom przebieg prób.

Uczestnik Eurowizji Junior zobaczył, jak może wyglądać na starość

Technologia AI z impetem wkracza do naszego życia, wyręczając nas w niektórych zadaniach i prezentując możliwości, o jakich jeszcze kilka lat temu nawet nie przyszło nam śnić. Dzięki jej użyciu podczas występu na ekranie wyświetlone zostaną zdjęcia Dominika Arima. Będą to wizualizacje... z przyszłości.

Co to jest? Kto wpadł na taki pomysł?; Bardzo źle to wygląda; Cokolwiek to jest, lepiej, żeby może jednak nie pokazali tego w telewizji; Dla mnie to okropny pomysł - przyznali w komentarzach pod postem "Dziennika Eurowizyjnego".