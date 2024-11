Dominik Arim ma szansę rozsławić nasz kraj na całą Europę. Kim jest 11-latek, który wystąpi podczas Eurowizji Junior?

Eurowizja Junior , w przeciwieństwie do jej dorosłej wersji, zapewniła Polsce sporo sukcesów. Choć niewielu o tym pamięta, zadebiutowaliśmy w konkursie już podczas jego pierwszej edycji w 2003 r., kiedy to o możliwość reprezentowania naszego kraju walczyła m.in. 14-letnia Marina Łuczenko . Po dwóch spektakularnych porażkach Telewizja Polska podjęła decyzję o wycofaniu się z dalszego udziału.

Po 12 latach publiczny nadawca postanowił ponownie dać szansę młodym, obiecującym wokalistom. Długo wyczekiwany przełom nastąpił w 2018 r. wraz z prezentacją utworu "Anyone I Want to Be". Wykonująca go Roksana Węgiel zwyciężyła w finale, dzięki czemu kolejna Eurowizja Junior odbyła się w Polsce. Na scenie Areny Gliwice zaprezentowała się wówczas Viki Gabor, której udało się powtórzyć sukces starszej o 2 lata koleżanki. Dziś są to jedne z największych gwiazd polskiej estrady, które wydają wielkie hity, występują w programach rozrywkowych i inkasują olbrzymie kwoty za swoje występy.