Tak dziś wygląda Ala Tracz z Eurowizji Junior. Poznalibyście ją na ulicy? (ZDJĘCIA)

Przypomnijmy, że Alicja Tracz zyskała popularność dzięki udziałowi w 3. edycji The Voice Kids. Następnie udało jej się zwyciężyć eurowizyjną odsłonę "Szansy na sukces". 10-letnia wówczas Ala zaprezentowała się na scenie Eurowizji Junior w 2020 roku z piosenką "I'll Be Standing" . Choć jej występ spotkał się z raczej pozytywnym odbiorem widzów, tym razem Polska zakończyła rywalizację dopiero na 9. miejscu , przy dwunastu biorących udział krajach.

Boże, nie poznałam was w ogóle, dopiero za 5 obejrzeniem; To jest Ala? Dopiero po komentarzach się skapnęłam, że to wy; Nie poznałam Ali; Ale Wy wyrosłyście, piękne z Was kobiety - pisali internauci pod wspomnianym nagraniem.