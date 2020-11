TYLKO NA PUDELKU: Zagraniczny ekspert ocenia występ Ali Tracz: "Zaskoczyła mnie, ale piosenka była nieco PRZESTARZAŁA"

Eurowizja Junior 2020 co prawda już za nami, ale emocje po wczorajszym zwycięstwie Valentiny wciąż jeszcze nie opadły. Decyzją jurorów i widzów to właśnie młoda Francuzka wygrała tegoroczny konkurs. Nasz kraj reprezentowała z kolei 10-letnia Ala Tracz, która dała z siebie wszystko na scenie.

Trzeba przyznać, że Ala Tracz miała przed sobą niełatwe zadanie. Polska wygrała bowiem Eurowizję Junior w 2018 i 2019 roku, przechodząc tym samym do historii jako jedyny kraj, który zwyciężył dwa razy z rzędu. Wszystko oczywiście dzięki Roksanie Węgiel i Viki Gabor, które robią dziś w mediach karierę z prawdziwego zdarzenia.

Trudno jednak nakłonić głosujących do tego, aby Polska znalazła się na podium po raz trzeci, o co wyrażało już obawy wielu komentujących. Podobnego zdania jest William Lee Adams, założyciel i redaktor naczelny największego serwisu o Eurowizji, Wiwibloggs, który wystąpił też w filmie Netfliksa "Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga". Pudelek postanowił zapytać go o zdanie na temat występu Ali Tracz oraz tego, czy trzecie zwycięstwo dla Polski było w ogóle możliwe.

Największym utrudnieniem dla Polski było to, że zwyciężyła już dwa razy. To zapewne skłoniło jurorów i fanów, aby zagłosować na kogoś innego i "zarazić miłością" inne kraje. Podobał mi się występ Ali, to, co działo się na scenie, zaskoczyła mnie i nie sposób było się nie uśmiechnąć. Niestety jej piosenka była nieco przestarzała - twierdzi w rozmowie z nami Adams.

Nie zabrakło też oczywiście pytania o tegoroczną reprezentantkę Francji, Valentinę, która jego zdaniem w pełni zasłużyła na wygraną.

Francja bardzo zasłużyła na to zwycięstwo. Przyniosła widzom wiele radości i to jest właśnie to, czego dzieci i dorośli potrzebują teraz w okresie pandemii. Sprytnym posunięciem było pokazanie zabytków z europejskich krajów na wyświetlaczu za plecami Valentiny. To sprawiło, że głosujący poczuli się częścią jej występu i mogli się z nią utożsamiać - ocenia.

Przypomnijmy, że Francja zajęła w tym roku 1. miejsce z łącznym wynikiem 200 punktów od widzów i jurorów. Ala Tracz z utworem I'll Be Standing zajęła ostatecznie 9. miejsce.