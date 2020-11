Eurowizja Junior 2020. Znamy wyniki i tegorocznego ZWYCIĘZCĘ!

Uris 34 min. temu zgłoś do moderacji 160 12 Odpowiedz

Pamiętam przed konkursem jak każdy krytykował zespół dziewczyn z Holandii, a tu wysokie 4 miejsce. A co do Francji to Valentina była już gwiazdą przed konkursem. To bardzo popularna członkini zespołu muzycznego. Teraz się jednak może dużo zmienić w jej karierze. Odnośnie Polski to widzowie byli wściekli (i nadal są) że Marcin Maciejczak nie reprezentował Polski. Ala nie jest medialna, ale bardzo przeciętna pod każdym względem. O ile młode dziewczynki z Francji czy Hiszpanii były przebojowe, to Ala wprost odwrotnie. Chwilami można podejrzewać że TVP specjalnie ją wybrało żeby przegrać.