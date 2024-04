Dominika Chorosińska o komunii syna: "Przeżywamy tę uroczystość kolejny raz". Na jakie prezenty Jan Paweł NIE MOŻE liczyć?

Dominika Chorosińska to bez wątpienia jedna z bardziej polaryzujących osobistości, która otarła się zarówno o świat show-biznesu, jak i scenę polityczną. Posłanka PiS jeszcze kilkanaście lat temu prowadziła karierę w zupełnie inny sposób i marzyła o zostaniu pierwszoligową aktorką . Ambitny cel raczej się nie ziścił, lecz niektórzy widzowie z pewnością pamiętają występy Dominiki w serialach "M jak Miłość" czy "Zostać miss". Poza aktorskimi wyczynami sporo emocji wzbudzało też swego czasu życie prywatne 45-latki. Przypomnijmy, Dominika lata temu zdradziła męża , a potem uratowała małżeństwo "dzięki pomocy Boga".

Dominika Chorosińska przygotowuje się do komunii syna

Nieco ponad dekadę temu Dominika Chorosińska poczuła, że w duszy gra jej polityka. Po wielu bezskutecznych próbach dotarcia na "wyższy szczebel", w 2018 roku działaczka PiS po raz pierwszy uzyskała mandat poselski . Jej największym politycznym osiągnięciem jest bezapelacyjnie piastowanie stanowiska ministry kultury i dziedzictwa narodowego . Niestety, Dominika mogła się nacieszyć powierzoną jej "fuchą" tylko przez dwa tygodnie. Polityczka powróciła jednak do ławy sejmowej i chętnie dzieli się w mediach refleksjami na temat siły rodziny i religii . Ostatnio udzieliła wywiadu "Faktowi", nie kryjąc podekscytowania zbliżającą się komunią syna.

To bardzo ważna uroczystość w naszej rodzinie. Przeżywamy ją kolejny raz, ale zawsze z ogromnym zaangażowaniem i wzruszeniem. Mamy świadomość, jak ważny jest to moment w życiu dziecka. Jako rodzice staramy się mu towarzyszyć. Przygotowujemy dziecko, aby miało świadomość, co jest najważniejszym momentem w tej uroczystości, czyli przyjęcie komunii, a wszystko inne jest sprawą drugorzędną - podkreśliła.