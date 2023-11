Od "Zostać miss" do Ministerstwa Kultury - tak wyglądały początki kariery Dominiki Chorosińskiej (STARE ZDJĘCIA)

Jaga 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Powiem tak, w poważaniu mam jej życie prywatne, niech sypie się z kim chce, niech ma nawet i drużynę piłkarską z innymi partnerami czy kochankami. ALE! Jak można po tych zdradach i matactwach, opowiadać ludziom frazesy o moralności, błędach, czy wierności. Umoralnia, wytyka błędy ba! nawet wyśmiewa i poniża! Jak taka osoba, może zostać w ogóle dopuszczona do rządu prawicowej partii, która popiera styl katolickiej rodziny, matki oddanej dzieciom i życia według 10 przykazań, czy wiary w Chrystusa? Jak można pozwolić, aby taka osoba, dwulicowa, bez kręgosłupa moralnego była chcąc nie chcąc twarzą prawicowej partii! Jak można najzwyczajniej w świecie kłamać, zdradzać męża! (czyli rodzinę, coś co podobno w ocenie Pisu jest kategorią nadrzędną) a później z usmiechem na mordzie umoralniać i wycierać sobie gębę Bogiem i nawróceniem! Co teraz ta partyjka, powie wszystkim ludziom, którzy po prostu żyją w zgodzie z Bogiem, według katolickich zasad? a tacy też są i ich szanuje. Jest to jawne przyzwolenie na kłamanie, zdradzanie rodziny, przyzwolenie na matactwa i dwulicowość - tak, takie osoby są twarzą partii, która opowiada o katolicyzmie i religii. Wstyd. Pani, która ma za nic po prostu za nic wartości rodzinne, dzisiaj zostaje twarzą partii, która takie wartości propaguje i lansuje. Nic więcej dodawać nie muszę. Ah tylko powiem, że do tej Pani nie trzeba krzyczeć "Masz talent" a raczej "W jak Wierność".