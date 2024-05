Dominika Chorosińska pochwaliła się zdjęciem z SYNEM. Jan Paweł jest już po Pierwszej Komunii Świętej (FOTO)

Znana najpierw jako aktorka, potem jako zaangażowana konserwatywna działaczka, która wielokrotnie wywołała burzę swoimi oświadczeniami, a później (króciutko) jako minister kultury w rządzie Morawieckiego – Dominika Chorosińska to postać, która zawsze budziła skrajne emocje. Rozgłos zdobyła, wcielając się w rolę Ewy w serialu "M jak Miłość". Od 2016 roku rozpoczęła współprowadzenie programów w Telewizji Republika, była również obecna na antenach TVP oraz TVP Info.

Największym osiągnięciem zawodowym tej pani, o ile pamiętam, to jest ta okładka, na której pozuje z mężem, a w środku opowiada o kochanku. Niestety nie było żadnych sukcesów zawodowych, by to przykryć. Jedynie partia PiS, bycie posłanką i "specjalistką" od tego, że wierność jest sexy – stwierdziła swego czasu Karolina Korwin-Piotrowska w rozmowie z Pudelkiem.