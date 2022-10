Dominika Gwit otwiera się na temat swoich chorób: "NISZCZĄ organizm. Z nimi się urodziłam i Z NIMI UMRĘ"

Jaaaaa 33 min. temu zgłoś do moderacji 87 5 Odpowiedz

Co ona bredzi? Zespół metaboliczny to nie żaden zespół chorób autoimmunologicznych 🤦‍♀️ Owszem zespół metaboliczny przyczynia się do tego, że choroby autoimmunologiczne zaczynają dawać znać o sobie, ale to zupełnie odrębne tematy. I niech nie opowiada bzdur, że urodziła się z zespołem metabolicznym, bo do jego stwierdzenia potrzebne jest rozpoznanie kilku kryteriów. Miała zapewne tendencję rodzinną ku niemu i dzięki niezdrowemu jedzeniu oraz niewłaściwemu stylowi życia dorobiła się go szybko.