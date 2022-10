Dominika Gwit zdradza, czy pokaże synka na Instagramie. Wspomina też o IMIENIU dla dziecka (WIDEO)

Dominika Gwit wyznała Pudelkowi, że na urlop macierzyński wybierze się w listopadzie, a potrwa on około pół roku. Aktorka podkreśliła, że zarówno ona, jak i synek mają się dobrze i są zdrowi. Mimo, że do narodzin dziecka zostało niewiele czasu, przyszła mama ma w sobie ogromne pokłady energii, co zaprezentowała naszemu dziennikarzowi, pokazując jak koncertowała we własnym pokoju, gdy była dzieckiem.