Uradowana Dominika Gwit walczy z psotnym żywiołem po zobaczeniu synka na badaniu USG (ZDJĘCIA)

Obecność Dominiki Gwit w mediach społecznościowych w ostatnich miesiącach bez reszty zdominowana została przez temat macierzyństwa, do którego to aktorka kompleksowo się przygotowuje. Pokazano nam już dziecięcy pokoik, znamy też i płeć pociechy (chłopczyk). Naturalną koleją rzeczy było więc podzielenie się z internetową społecznością wynikami badania USG.

Na to pora przyszła we wtorkowy poranek, kiedy to Gwit wybrała się do lekarza prowadzącego jej ciążę. Fani zostali uraczeni widokami z gabinetu, objaśnieniami, jak badanie jest przeprowadzane, oraz prezentacją "zdjęcia" USG, na którym wyraźnie zarysowuje się twarz dziecka.