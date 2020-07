Dominika Gwit planuje POWIĘKSZENIE RODZINY: "Każda kobieta po wyjściu za mąż myśli o urodzeniu dziecka"

Ania 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Z taką tusza to ona może mieć problem z zajściem w ciążę. Jedyny plus to taki, że jak juz zajdzie to nikt nie będzie wiedział, że jest w ciąży, bo u kobiet otyłych nie widać tego tak jak u kobiet o normalnej wadze. Nie mniej jednak życzę jej aby ogarnęła własne zdrowie, a pozniej zaszła w ciążę. Nie ma co rzucac się z motyka na słońce. Ciąża to nie przelewki.