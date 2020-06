Mąż Dominiki Gwit czule o relaksującej się na RÓŻOWYM FLAMINGU żonie: "Obserwujemy mazurskiego stwora w naturalnym środowisku"

Ludomira przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie rozbawił mnie nic a nic . Nie podoba mi się wrecz to jego rozbawianie ludzi kosztem swojej żony . Każdy kto podpowiada jej żeby schudła jest jej bardziej przyjazny od tych co jej przyklaskuje i ze to niby „ ja toleruje „ Jeżeli posmarowanie ciała czymś powoduje ze widać ja szczuplejsza niech się smaruje . Cokolwiek niech robi co zachęci ja do treningu , pomaganiu w zmniejszeniu ilości posiłków , dużo ruchu , mniej słodyczy . Co będzie jak przyjdzie menopauza albo przed rym ciąża ? Dominika - ratuj się póki możesz . Udawanie ze siebie akceptujesz nikt tego Nie kupuje . Wiedz ze obcy czasem więcej pomogą niż tzw przyjaciele ze nie wspomnę rodzina .