Dominika Gwit narzeka na odwołane przez koronawirusa spektakle: "Artyści są w trudnej sytuacji. Ile zagramy, tyle zarobimy"

Panika związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce z dnia na dzień rośnie. Do tej pory w naszym kraju odnotowano 49 potwierdzonych przypadków zarażenia. W czwartek w wyniku wirusa zmarła natomiast 57-letnia pacjentka z Poznania.

Nie było mnie tu kilka dni, bo taka jestem trochę skonsternowana i trochę dochodzę do siebie po tym, co się dzieje i po tym jak okazało się, że odwołano nam pracę. Nie gramy spektakli przez najbliższe dwa tygodnie przynajmniej, ale nie wiadomo, co będzie dalej. Wszystkie spektakle kochani, które były na najbliższe dwa tygodnie, nie są odwołane, są przełożone na inne terminy (...) - oznajmiła swoim fanom Gwit.