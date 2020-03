Zapobiegliwa Julia Wieniawa deklaruje: "Chodzę teraz do miejsc publicznych w rękawiczkach i chyba wyposażę się w maskę"

Właśnie dostałam zaproszenie na piątkową imprezę, gdzie cytuję: "Będzie darmowe jedzenie, darmowy alkohol, coś tam, coś tam. Impreza do rana". Nie po to zostały zamknięte wszystkie kina, teatry, muzea i inne imprezy masowe, żebyśmy my teraz świetnie się bawili, nie chodzili do szkoły i imprezowali w klubach, gdzie w sposób najprostszy można zarazić się wirusem - grzmiała oburzona Julka.