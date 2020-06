Wakacyjna Dominika Gwit posyła całuski znad WIELKIEGO PĄCZKA. Internautka atakuje: "Jaka OBŁUDA! Nagle celebryci kochają Polskę"

Iiiii 49 min. temu zgłoś do moderacji 9 5 Odpowiedz

A ja już się nie mogę doczekać tego widoku wzrostu zachorowań. To co się działo wczoraj u mnie w mieście było smutnym widokiem Beztroskie zachowanie. Zero zachowania ostrożności zero maseczek. Człowiek jeden na drugim w każdej kolejce. Ludzie zapomnieli o zagrozeniu. Jeden na drugiego kaszlał nawet nie zasłaniając ust. Za dwa tygodnie wyjdzie to wszystko i nagle będzie płacz bo restrykcje wrócą.