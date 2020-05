Emocjonalna Dominika Gwit protestuje przed siedzibą Trójki: "CAŁĄ DROGĘ PŁAKAŁAM"

Na samym początku powiem tak: nie jestem politycznym wojownikiem. Nie wspieram niczyjej kampanii wyborczej . Piszę to, bo może ktoś z Was chciałby o tym wiedzieć. Urodziłam się w 1988 roku. Można powiedzieć, że przez całe życie żyję w pięknym wolnym, europejskim kraju. Nigdy nie chodziłam na manifestacje, choć w sercu już nie raz na przestrzeni ostatnich lat miałam żal i smutek - wyznała aktorka.

Ludzie palili znicze, Mąż zawiesił czarną wstęgę na znak żałoby po Radiu, które go ukształtowało. Chwilę później zaczęli zbierać się ludzie, dziesiątki, setki wiernych Słuchaczy. Młodzi, starsi, na rowerach, z dziećmi, z psami. Różni - Słuchacze Trójki. Z samochodów na cały regulator leciał Kazik. Dziś przecież miało być kolejne notowanie Listy Przebojów. Do zgromadzonych wyszli Ludzie Trójki, m.in. Piotr Stelmach. Pojawiła się policja. Coraz więcej policji. Ostrzegali z głośników, że będą spisywać, że jeśli się nie rozejdziemy, użyją środków przymusu bezpośredniego. Odwróciłam się, szedł na nas wielki kordon policji. Otoczyli wejście do Trójki. Wcześniej mówili z głośników, że epidemia. W końcu wsiedliśmy na rowery i wróciliśmy do domu. Całą drogę płakałam - wyznała.