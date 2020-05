Kazik Staszewski komentuje aferę w radiowej Trójce: "Nie potrzebuję poparcia. Nie czuję się ofiarą czegokolwiek"

isla 57 min. temu zgłoś do moderacji 102 4 Odpowiedz

No, bo już miałam obawy ze Kazik da się wplatać w te wojenki i manipualcje. On dobrze wie jakimi ludźmi są panowie z trójki i jak wygląda przemysł muzyczny od środka. Władze 3 przesadziły z reakcja, piosenka jak piosenka, ma prawo śpiewać co myśli, choć nie tylko Kaczyński był na cmentarzu, Hołownia też kwiaty składał kiedy cmentarze były zamknięte, ale nie ważne, Kazik każda władze po równo krytykuje a już się znaleźli chętni by zrobić z niego pieska opozycji. Nie udało się. I to pieprzenie że jego piosenka otowrzyla oczy kolesiowi co pracował tam kilkadziesiąt lat, no ludzie, oni są tak obłudni, serio myslieli że Kazik to łyknie?