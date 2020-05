Krzysztof Zalewski pokazuje środkowy palec radiowej Trójce. "Kumpel mi napisał, że lecę w Trójce. Nie życzę sobie tego"

Od czasu wybuchu afery wielu artystów solidaryzuje się z Kazikiem i wyraża oburzenie decyzją dyrektora Trójki. Gro wokalistów bojkotuje rozgłośnie i prosi, żeby nie puszczała ich utworów. Dołączył do nich właśnie Krzysztof Zalewski , który podzielił się na Instagramie zdjęciem, na którym pokazuje wymownego faka.

"Właśnie kumpel mi napisał, że lecę w Trójce. Wiem, że nie mam na to wpływu, ale chciałbym uprzejmie zaznaczyć, że nie życzę sobie tego. Mam nadzieję, że Trójka, której słuchałem od brzdąca wróci jeszcze, ale to co jest teraz nie ma z nią nic wspólnego. #murem #za #niedźwieckim #mój #kraj #znika" - napisał Zalewski.